Ce mardi, la cour d’assises a repris par l’audition des deux juges d’instruction qui sont intervenus dans le dossier à charge de Stéphane Médot, 40 ans et Sabrina Joannes, 42 ans, qui doivent répondre du vol avec violence et du meurtre pour faciliter le vol de Chantal Humblet, 53 ans, le 31 mai 2016 à Lens-Saint-Rémy. "Il a confirmé avoir mis la main sur le nez et la bouche de la victime après avoir mis un mouchoir, a indiqué M. Sneyers. Concernant les traces d’étranglement, il a déclaré avoir mis une corde et c’est en tirant pour la faire recoucher que les traces seraient apparues. Il a confié qu’il voulait retourner bouter le feu à la maison pour effacer toute trace. Ils ont convenu qu’elle se rende sur place pour vérifier qu’il n’y avait personne pendant qu’il attendait sur un parking."

Le juge d’instruction Dessoy a retracé la mort de Mme Humblet. "Il s’est mis à califourchon sur elle. Il a posé sa main sur la bouche et le nez. Il y avait une résistance, mais il l’empêchait de se relever. La ceinture se trouvait sur la gorge et le fil de nylon à côté de Mme Humblet."

Le juge d’instruction Dessoy a expliqué que Médot avait été collaborant contrairement à Sabrina Joannes qui s’adaptait aux éléments qu’on lui présentait. Il estime qu’elle l’a manipulé. "Elle essayait de maintenir M. Médot sous sa coupe. Je pense qu’il s’est rendu compte de la manipulation."

Stéphane Médot a été interrogé à ce sujet. "C’est quand j’ai lu qu’elle m’accusait de viol que j’ai ouvert les yeux. Je ne comprends pas ce qu’elle fait à côté de moi dans le box des accusés parce qu’elle était au courant du vol, mais pour la mort, elle ne le savait pas. Ce n’était pas prévu."

L’accusé a expliqué qu’il n’avait plus aucun sentiment pour elle mais qu’il voulait protéger ses enfants.

Le 6 juin 2016, Stéphane Médot a pris contact avec un ancien enquêteur pour se dénoncer. Mais l’enquêteur était en vacances et pensionné.

Le 10 juin 2016, une bande de vidéosurveillance a permis de démontrer que Stéphane Médot avait été conduit sur place par Sabrina Joannes, qui a été filmée alors qu’elle lui montrait la maison de la victime.