Depuis plusieurs jours, les chiffres des contaminations au Covid-19 poursuivent leur déclin. Mais, malgré cette diminution, le virus continue de circuler, et plus facilement dans certains lieux que dans d’autres. Le palais de justice de Bruxelles fait partie de ceux-là avec, ces derniers temps, plusieurs avocats testés positifs au virus. "Je suis actuellement positif et j’ai sûrement attrapé le virus au palais, explique un visage bien connu du barreau, qui a préféré rester anonyme. Dès le début de la journée, les avocats se saluent sans vraiment respecter les gestes barrières. Nous plaidons dans des salles bondées où il est impossible de respecter les distances de sécurité. D’autant que tout le monde ne porte pas toujours son masque. Certains juges autorisent les avocats à plaider sans masque, ce qui leur donne tout le loisir de postillonner pendant parfois une heure juste à côté de leur client."

