Eddy Quaino, permanent CGSP estime qu’il faut dénoncer d’autres situations "intolérables et inacceptables".

Ce week-end, c’est un autre boss de la police fédérale qui a fait un pas de côté. Le patron de la police aéronautique cette fois. Danny Elst était officier de police administrative en 2018, lors du décès à l’aéroport de Charleroi de Jozef Chovanec dont la publication des vidéos la semaine dernière a fait scandale. Et pour cause, au moment de l’intervention, on y voit une policière effectuer un salut nazi.

(...)