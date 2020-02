La cour d’appel de Bruxelles a acquitté mardi un Schaerbeekois de 46 ans. Parfait pour Samy D. qui depuis des années se disait accusé à tort. Rien à ajouter, sinon que ce spécialiste de la protection rapprochée, définitivement blanchi hier, a été le garde du corps en Afrique d’un certain George Clooney. Et pas seulement : Ben Affleck, David Hallyday et deux secrétaires généraux des Nations unies, Ban Ki-moon et Kofi Annan. Et qu’en 2013, l’hebdomadaire Ubu-Pan associait Samy D. à une curieuse agence dénommée Cellule d’accompagnement tactique sécurisé.

En 2014, Samy D. est portier au Barabar à Uccle, l’un des endroits incontournables de la capitale pour les amateurs d’ambiance mondaine et festive. C’est là, sur le trottoir de la chaussée de Waterloo, qu’un client du Barabar l’accusait de lui avoir cassé la figure la nuit du 4 au 5 septembre. Sébastien avait subi six semaines d’incapacité. Aucun doute, selon lui, que c’est Samy D. qui lui avait mis son poing dans la figure.

(...)