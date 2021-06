Mouhammad Fadal est un jeune Sénégalais de 27 ans, qui vit en Espagne. Et depuis quelques heures, son nom fait le tour des réseaux sociaux. Le jeune homme sans-papiers, basketteur, vient en effet de sauver la vie d'un septuagénaire tombé dans l'estuaire à Bilbao, comme le rapporte la presse espagnole.

Alors qu'il se trouvait pas loin du pont Merced, près du quartier San Francisco, Mouhammad a vu un homme perdre connaissance et tomber par dessus la rambarde, dans l'eau. Ni une, ni deux, le jeune homme a sauté dans l'estuaire pour sauver le septuagénaire. Mouhammad a tenté de maintenir la tête de la victime hors de l'eau, afin de lui éviter la noyade. Malgré la difficulté de la tâche, le basketteur a tenu bon durant plusieurs minutes, avant d'être aidé par d'autres passants, jusqu'à l'arrivée des secours.

L'acte héroïque de Mouhammad a été filmé, et diffusé quelques instants plus tard sur la Toile, entraînant une vague de réactions positives et admiratives. La visibilité obtenue grâce à ce sauvetage va peut-être donner un coup de pouce au jeune homme dans ses démarches de régularisation, lui qui est sans-papiers. Ce qui l'empêche entre autres de jouer professionnellement avec l'équipe de basket de Bilbao, pour laquelle il a déjà passer des tests. Peut-être cela va-t-il changer?