Ce sont des assertions glaçantes. Nous les obtenons auprès de Gaëtan Van Goidsenhoven, l’ancien bourgmestre d’Anderlecht dont il est toujours un conseiller communal (MR). Elles concernent le cimetière communal du Vogelenzang. Des corps, faute de matériel en suffisance, durant toute la période de Covid-19, ont été stockés à même le sol, à la morgue du cimetière. Selon ses informations toujours, des urnes funéraires, vidées des cendres de défunts qu’elles ont contenues, sont utilisées, régulièrement, sans respect, par le personnel.

"Cela m’a été rapporté par des parents de défunts indignés et par des agents du cimetière", relate M. Van Goidsenhoven qui s’étonne d’apprendre aussi que, de nouveaux uniformes n’étant plus distribués au personnel, des inhumations et dispersions sont réalisées dans ce cimetière par des agents revêtus d’un bleu de travail.

La morgue peut accueillir 32 corps mais ne dispose que de 10 civières. Ce qui a pour conséquence que si le nombre de corps accueillis excède les 10, les dépouilles sont laissées à même le sol. Ce qui aurait été quasiment tout le temps le cas durant la pandémie et pose d’évidentes questions de dignité. "Qui a pu voir ces corps déposés à terre était choqué", s’indigne Gaëtan Van Goidsenhoven.