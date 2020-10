Scandale Kazakhgate: non-lieu pour Léa de Belgique et l'avocat général Godbille, définitivement blanchis pour "absence totale de charge" Faits diversExclusif Gilbert Dupont © Eric Guidicelli

Selon nos informations, la cour de cassation a prononcé, mercredi, le non-lieu, dans l’affaire dite du Kazakhgate, pour la princesse Léa de Belgique, veuve du prince Alexandre et belle-sœur du roi Albert II, et pour Jean-François Godbille, avocat général au parquet d’appel de Bruxelles, ainsi que l’extinction des poursuites, pour cause de décès, pour l’ancien président du Sénat et bourgmestre d’Uccle Armand De Decker, mort en 2019. La plus haute juridiction du pays a suivi les réquisitions en ce sens prononcées le 7 octobre dernier par le procureur général délégué près la Cour de cassation, Jean-Paul Lethé,(...)