Des enfants participant à un festival en Biélorussie ont eu une grosse frayeur. Alors qu'ils s'amusaient dans les châteaux gonflables sous les yeux de leurs parents, le vent s'est levé. Les jeux ont été secoués par les rafales violentes, arrivées d'un coup. Effrayés, les enfants se sont mis à crier, et au moins deux des châteaux se sont envolés, comme vous pouvez le voir en tête d'article, faisant tomber les petits festivaliers. Une de structures s'est soulevée à près de dix mètres du sol, rapporte The Sun. "Le château a volé au-dessus de nous comme un ballon et a été emporté par-dessus une clôture", a expliqué une personne présente sur place.

Paniqués en voyant la scène, les parents ont tout fait pour retenir les énormes jeux, mais ils ont causé des dégâts, et blessé sept personnes. Des militaires se trouvaient sur place et sont venus en aide aux blessés, les prenant en charge jusqu'à l'arrivée des secours.