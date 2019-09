Pour l’instant, on parle beaucoup de la corruption dans le monde du football.. Mais le foot, c’est aussi tout l’aspect sécuritaire. Une loi porte d’ailleurs le nom de ce sport.

La loi football est applicable aux matchs auxquels prennent part les équipes des ligues professionnelles ainsi que des ligues amateurs 1 et 2. Cette loi prévoit des sanctions rapides (dans les six mois après les faits) et sévères (une amende administrative de 250 à 5000 euros et/ou une interdiction de stade de 3 mois à 5 ans) afin de garantir la sécurité de tous lors des matches de football.

La plupart des incidents sur le territoire belge ont lieu lors de rencontres de ligue professionnelle, ainsi qu’à l’occasion de matches internationaux.

(...)