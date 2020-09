La fédération d’athlétisme attaque en justice l’ancien manager de la famille Borlée et porte plainte conte X aussi. Des auditions ont démarré.

Plus qu’une fratrie, la famille Borlée, riche de quatre athlètes, dont deux mondialement connus, est ce qu’on appelle dans le milieu sportif une véritable machine lucrative. Le "système Borlée", tel qu’il est surnommé sur la petite planète belge de l’athlétisme, rapporte en sponsors, l’ensemble supervisé par un père qui maîtrise tout, du nom bien connu de Jacques Borlée. C’est indirectement ce système Borlée qui est pourtant aujourd’hui visé par une plainte au pénal. Le nom aux multiples médailles n’est, certes, pas directement cité, mais une plainte contre X, contre l’ancien manager de la famille Borlée et contre sa société est déposée. Elle fait état de détournement, de faux et usage de faux et d’abus de confiance. La plainte, déposée par la fédération belge d’athlétisme a déjà donné lieu à des auditions il y a quelques jours. Les deux présidents de la fédération, Lefebvre et Follens, ont été entendus plusieurs heures par la zone de police locale flamande compétente.

(...)