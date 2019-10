Me Bruno Dayez, l'un des avocats de Marc Dutroux, a répondu par l'affirmative à la question de savoir si son client émettait des regrets, précisant qu'il continue à nier certaines vérités judiciaires.

"Il exprime évidemment des remords pour les faits qu'il reconnaît avoir commis. Vous savez bien que sa vérité ne colle pas à la vérité du procès, que les parties civiles ont la conviction elles-mêmes que toute la lumière n'a pas été faite sur le dossier [...] Il y a toujours des 'kystes durs', des faits du chef desquels il a été reconnu coupable et qu'il déniera jusqu'à son dernier souffle", a déclaré l'avocat. "Moi, je n'y suis pour rien. Je respecte la parole de cet homme. Je l'entends mais je suis pas garant de la vérité, je ne suis pas garant de sa sincérité. Je n'ai pas du tout l'impression qu'il me manipule parce qu'on est dans un rapport qui, au fil du temps, est devenu de plus en plus confiant, mais j'entends d'un côté quelque-chose qui ne correspond pas à l'arrêt de la cour d'assises. Donc je me demande s'il n'y aurait pas un travail à faire là-dessus", a expliqué Me Dayez, lundi, à l'issue de l'audience du Tribunal de l'Application des Peines (TAP) de Bruxelles qui a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique de Marc Dutroux pour mai 2020 au plus tard.

"L'enlèvement de Julie et Mélissa, vraisemblablement jusqu'à son dernier souffle il contestera en être l'auteur. Vous savez, moi, j'acte cela. Je n'ai pas vocation à refaire le procès. J'entends, et je pense qu'il a besoin d'une écoute attentive pour pouvoir s'exprimer. Ce qu'il en ressortira? Nous verrons bien le moment venu", a poursuivi le pénaliste.

"Quand il énonce certaines vérités, on ne veut pas l'entendre non plus. La lettre qu'il a adressée à monsieur Lejeune contenait des choses importantes", a encore déclaré Me Dayez. "Ma mission n'est pas de demander la révision du procès. Simplement, je pense que pour la paix des familles, il serait important que le jour venu on puisse résumer à l'attention de celles-ci quelle est sa vérité à lui. Je ne désespère pas de pouvoir dire un jour: 'voilà, faites-en ce que vous voulez, mais voilà quelle est sa vérité définitive'".