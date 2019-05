Les faits étaient survenus un lundi soir de septembre 2011, en début de soirée, aux alentours 18 h 30, à la librairie L’écolier, située au no 29 de la rue Liébin à Houdeng-Aimeries, dans l’entité de La Louvière.

Un homme masqué et encagoulé avait fait irruption dans le commerce alors qu’il n’y avait plus de clients. Il s’était dirigé rapidement vers le comptoir où se trouvait le libraire, Robert Campion, né en 1948. Menacé, le commerçant n’avait pas obtempéré. Il faut préciser que, onze jours auparavant, sa librairie avait déjà été la cible d’un hold-up. C’était alors son épouse qui était derrière le comptoir. Celle-ci avait obtempéré et l’auteur était reparti avec un butin.

Lors de ce second braquage,, Robert ne s’était pas laissé faire…

