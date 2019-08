Sept policiers (hommes et femmes) de la police fédérale mettent officiellement en demeure le commissaire général Marc Demesmaeker.

Selon eux, le top de la police ment depuis que les analyses de l’eau potable distribuée dans les casernes d’Etterbeek (De Witte De Haelen, Geruzet et Couronne) ont montré des teneurs en plomb treize fois supérieures aux normes européennes. Un des sept est une policière enceinte ; chez elle, les analyses (sang et urine) ont révélé 1,06 microgramme de cobalt/litre - alors que la norme admissible se situe entre 0,24 et 0,59 !

