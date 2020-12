Ils ont souffert de vomissements, de douleurs abdominales et de fièvre. La présence du norovirus a été trouvée dans des échantillons de crudités, précise l'Afsca.

Ce virus peut provoquer une inflammation gastro-intestinale (gastro-entérite ou grippe intestinale) et est généralement transmis par les aliments ou l'eau contaminés, mais il peut également l'être par contact (in)direct avec des personnes malades ou des objets infectés tels que les poignées de portes, les surfaces, les interrupteurs, la chasse des toilettes, etc. C'est l'une des causes les plus fréquentes d'intoxication alimentaire, détaille l'Afsca.

L'école a fait l'objet d'un nettoyage en profondeur et les malades ont été invités à rester chez jusqu'à leur complète guérison.