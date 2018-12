Cela fait trois ans que les fêtes de fin d’année ont un goût amer pour Séverine Lecomte Berti. Pour rappel, son compagnon de 35 ans, le boxeur Ronald Berti, avait été abattu à Bracquegnies (La Louvière), en rue durant la nuit du 30 au 31 décembre 2015.

Son corps avait été retrouvé criblé de plusieurs balles tirées à l’aide d’une Kalachnikov mais aussi avec une autre arme.

Lors du procès qui s’est tenu à la mi-2018 et suite auquel Gianni Piparo a été condamné à une peine de 16 ans, ces armes ont été qualifiées d’assaut par le président du tribunal correctionnel.

Péniblement, la veuve nous a raconté comment elle avait vécu les heures qui ont précédé et suivi le drame qui les marquera à jamais, elle et son fils Rocco à qui elle a donné naissance un peu moins de trois mois après…

Ce jour-là, Séverine et Ronald devaient partir à Liège chez une amie de Séverine. "J’étais enceinte et j’avais des nausées. J’ai donc demandé à Ronald de partir au soir pour que je me repose. Il était parti une première fois dans l’après-midi puis est revenu avant de repartir. Vers 15 h 45, il m’a laissé un message dans lequel il ne cessait de répéter qu’il m’aimait et qu’il avait hâte que notre fils voie le jour."

