Les contrôles et fouilles corporelles seront intensifiés lors des festivals cet été afin de lutter contre le phénomène des piqûres sauvages qui prend de l’ampleur. À l’heure actuelle, les analyses toxicologiques n’ont toujours rien donné et aucun suspect n’a été arrêté, mais les témoignages faisant état d’hématomes à la suite de piqûres se multiplient. Les symptômes des victimes vont du malaise à la perte de mémoire en passant par des nausées et vomissements. Du côté des zones de police et des organisateurs de festival, la problématique est prise au sérieux.

"Une attention particulière sera portée par nos équipes en raison du phénomène des piqûres sauvages ", assure Irène Rossi, programmatrice du festival Couleur Café qui se tient du 24 au 26 juin dans le parc d’Osseghem, au pied de l’Atomium.