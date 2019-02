Il avait disparu à l'âge de 14 ans, à Saint-Gilles.

Le vendredi 12 novembre 1999 vers 17h00, il avait insisté auprès de sa mère pour aller regarder la télévision dans le seul endroit qu'il connaissait à proximité de leur logement, un centre d'accueil situé rue de Parme. L'adolescent s'y était rendu et n'était jamais revenu.

Simon Lembi était l'aîné d'une famille de 4 enfants qui, au moment de la disparition de Simon, venait à peine de s'établir en Belgique.

Nous avions rencontré la mère de Simon, Marie-Jeanne, qui nous racontait son calvaire.

Selon nos infos, Simon Lembi a pu être localisé grâce à une personne de son entourage qui l'a reconnu et qui a contacté la cellule des personnes disparues. Le jeune homme qui avait fugué à l'époque, a, en réalité, fait ce choix pour des raisons privées, comme il l'a expliqué aux enquêteurs lors de son interrogatoire. C'était une décision totalement volontaire de démarrer une nouvelle vie. Il réside dans un autre pays européen et a changé d'identité. Il ne désire pas être reconnu et est prêt à continuer sa vie le plus discrètement possible. C'est totalement son droit.

Une conférence de presse a été donnée à 11h sur l'un des plus anciens cas de disparition d'enfant, qui prouve que tout espoir n'est jamais perdu.