Elles sont poursuivies pour non-assistance à personne en danger.

Il était en pleine force de l’âge et était venu faire la fête avec des amis au festival de Dour. Mais il ne rentrera jamais chez lui. Le 16 juillet 2016 à 13 h 40, Simon Bachelet, 26 ans, s’est éteint à l’hôpital Jolimont de Warquignies, après avoir passé la nuit au poste de police. L’autopsie conclura à une mort par overdose, le jeune Français ayant absorbé des substances illicites durant la soirée précédant son décès.

Mais un peu plus de cinq ans après les faits, on apprend aujourd’hui que la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, a finalement décidé de renvoyer quatre policières devant le tribunal correctionnel, du chef de non-assistance à personne en danger. Une première victoire pour Maître Mayence, qui représente la famille de la victime, partie civile, alors que le ministère public plaidait le non-lieu à l’égard des policières impliquées dans ce qui se rapproche d’une affaire Chovanec bis. Contacté par nos soins, Maître Mayence n’a pas souhaité commenter le dossier à ce stade.

Simon Bachelet avait pourtant un avenir bien tracé devant lui. Originaire de Saint-Chamassy, un petit village français au plein cœur de la Dordogne, le jeune homme, guitariste à ses heures perdues, avait migré en 2015 pour le nord de la France, à Lille, pour intégrer l’équipe de Décathlon France en tant qu’ingénieur tests. Avec quelques amis, il avait acheté un pass pour le festival de Dour.

Et alors que la fête battait son plein, Simon et deux de ses amis ont été abordés, le vendredi 15 juillet vers 23 h 30, par un dealer qui leur a vendu à chacun un buvard de LSD, une drogue dont ne trouvera pourtant trace dans le sang et les urines de Simon. Une sorte de timbre imprégné de LSD que Simon placera sur sa langue. "On s’est rendu compte immédiatement que la dose était trop forte et qu’on aurait dû la couper, confiera un ami de Simon. J’ai recraché le buvard. Pas Simon. Il fumait occasionnellement des joints mais n’était pas habitué au LSD." Après quelques minutes, Simon commencera à délirer. (...)