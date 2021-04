Manque de magistrats, de greffiers, de collaborateurs, de matériel… La situation du tribunal de première instance de Bruxelles est jugée tout aussi dramatique que celle de la cour d’appel. Sa porte-parole, la juge Sophie Van Bree, nous dénonce, chiffres et exemples concrets à l’appui, un état des lieux des plus inquiétants. "Il manque environ 20 % de magistrats prévus au cadre. Le cadre, c’est le nombre de magistrats que le législateur a estimé nécessaire pour que le tribunal puisse fonctionner dans des circonstances normales. Nous n’y sommes plus et de loin", déplore la juge avant d’ajouter que de nombreuses chambres du tribunal de première instance francophone de Bruxelles doivent fermer, soit par manque de magistrats, soit par l’épuisement de jeunes collègues qui ne parviennent plus à suivre le rythme de travail.

