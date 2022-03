L’émotion sera vive ce mardi lors de la cérémonie d’hommage aux 32 victimes des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016. Cette commémoration est organisée par le gouvernement fédéral et les associations de victimes. La cérémonie se fera en présence du roi Philippe, la reine Mathilde, le Premier ministre Alexander De Croo, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet et le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close. Un représentant des associations des victimes tiendra un discours, ainsi que les CEO de Brussels Airport et de la Stib.

" Un moment de recueillement aura lieu à 10 h 30, suivi d’un dépôt d’une couronne de fleurs devant le monument commémoratif", explique François Bailly, porte-parole du Premier ministre. "Une minute de silence sera observée sur le coup de 10 h 47. Le Premier ministre rencontrera ensuite les familles des victimes."

En marge de cette commémoration, il a été décidé que toute personne victime d’un acte terroriste sera à l’avenir indemnisée à 100 % pour ses dommages corporels, même si elle n’est pas assurée. C’est l’un des éléments d’un avant-projet de loi que le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne et la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Eva De Bleeker ont élaboré en collaboration avec le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne et le Premier ministre Alexander De Croo. L’objectif étant d’améliorer davantage la protection juridique des victimes du terrorisme.

(...)