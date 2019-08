Six suspects, des gilets jaunes, sont poursuivis pour avoir détenu et confectionné des engins explosifs durant les manifestations à Feluy et Couillet.

Benoît J. a été pris la main dans le sac le 4 mars dernier au rond-point de la Queue à Couillet. À l’intérieur du sac orné du logo de la boucherie Renmans se trouvaient quatorze engins explosifs. L’homme a été placé sous mandat d’arrêt le 5 mars. "Je voulais montrer que nous étions là. Je ne voulais pas utiliser les engins dans le but de blesser qui que ce soit."

Dans la nuit du 22 au 23 février à Feluy, le prévenu avait récupéré le sac abandonné : (...)