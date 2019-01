Six mineurs d'âge ont été interpellés pour l'agression mardi soir d'un conducteur de tram à Wommelgem, en province d'Anvers, a indiqué mercredi la police locale. Ils ont été conduits devant un juge de la jeunesse. La victime est en incapacité de travail pour au moins neuf jours. Le conducteur avait rappelé à l'ordre les six jeunes, âgés de 15 à 17 ans, pour leur comportement importun à bord du véhicule. Une remarque qui n'a pas plu à l'un des protagonistes, qui a asséné un coup à la victime. "Ses amis l'ont rejoint et ont fondu sur le conducteur", selon un porte-parole de la police locale.

Les suspects ont ensuite pris la fuite. Grâce à plusieurs descriptions, ils ont toutefois été rapidement localisés, puis interpellés par la police.