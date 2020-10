Ponctualité en dessous de tout, problème de correspondance, l’ASBL navetteurs.be tire la sonnette d’alarme concernant la ligne 130a.

Chaque jour de la semaine, Frédéric se rend à Namur en train depuis Erquelinnes pour son travail. Navetteur régulier depuis près de 20 ans, il emprunte la ligne 130a de la SNCB pour un temps de parcours d’une heure et dix-neuf minutes avec une correspondance à Charleroi.

Mais dès le 14 décembre, la durée de son trajet va sensiblement s’allonger. "Je devrais mettre 1 h 46. C’est 33 % temps en plus alors qu’il faut une heure pour effectuer cette distance en voiture. Comme chaque année à cette date, le plan de transport s’adapte et il y aura moins de correspondances, ce qui fait que je devrais attendre 35 minutes à Charleroi. On dit vouloir encourager les gens à prendre le train, mais avec une dégradation de l’offre, comment voulez-vous que les transports en commun restent attractifs ?", explique ce directeur à la Région wallonne. À noter qu’en décembre 2018, la SNCB a introduit deux trains quotidiens entre Namur et Maubeuge (en France), empruntant la ligne 130a. Et à terme, ces trains seront prolongés vers Paris.