Mère de famille endettée, Barbara demande de la compréhension au juge.

Cela fait plusieurs heures qu’elle attend son tour, assise sur un de ces vieux bancs de l’antique salle d’audience du tribunal du travail de Namur. Enfin, c’est à elle de s’avancer devant le juge et le greffier. Elle a une trentaine d’années sans doute. On l’appellera Barbara. Longue queue-de-cheval, robe à motifs sur un pantalon foncé, elle se place entre sa médiatrice de dettes et son avocate. Elle salue, puis se tait.

À la demande du juge, la médiatrice fait le point sur la procédure de règlement collectif de dettes dans laquelle Barbara est embarquée depuis plus de trois ans. Au total, elle doit rembourser près de 12 500 euros. Des dettes diverses et variées, dont on ne saura pas plus aujourd’hui.

Des revenus fluctuants

L’essentiel du problème, c’est que Barbara n’est plus capable de rembourser ses créanciers comme elle s’y est engagée. Sa situation financière n’est pas brillante. Elle vivait sur la mutuelle, puis est passée au chômage, avant de toucher à nouveau des indemnités d’incapacité de travail. Elle perçoit aussi un peu d’argent du CPAS, ainsi que les allocations familiales qui lui sont dues pour ses trois enfants. Bref, résume la médiatrice, ses revenus sont très fluctuants : "En janvier, c’était 2 000 euros. En décembre, 1 500. Et en novembre, c’était 1 800 euros."

La médiatrice est chargée de gérer le budget de Barbara. C’est-à-dire de verser chaque mois aux créanciers le montant prévu, tout en laissant suffisamment à Barbara pour vivre dans des conditions dignes. Jusqu’à il y a peu, la médiatrice versait 1 300 euros par mois à Barbara. "Mais elle a trois enfants et s’occupe même d’un quatrième par moments, explique la médiatrice. Ses charges s’élèvent à 1500 euros. Ce n’était plus possible. J’ai donc augmenté le versement à 1900 euros. Une somme que je paie tous les mois, même quand les revenus sont moins élevés, grâce à l’argent qui se trouve sur le compte de la médiation. Mais du coup, je ne peux pas rembourser les créanciers comme prévu." Et la médiatrice de déposer devant le tribunal un P-V de carence.

Son ex fait défaut

L’avocate de Barbara prend alors la parole. "Ma cliente se rend compte qu’elle ne touche pas assez pour faire face à ses dépenses. Par exemple, elle vient de recevoir une facture de régularisation de gaz et d’électricité, 900 euros à payer d’un coup. Et c’est elle seule qui assume tous les prêts. Au final, c’est 2 500 euros qu’il lui faudrait tous les mois. Et encore, avec ça, elle ne pourrait pas payer d’extras à ses enfants. La préoccupation de ma cliente, si la médiation peut se poursuivre à l’amiable, c’est d’avoir assez pour vivre et pas seulement pour rembourser ses créanciers."

Si au moins le père de ses enfants, duquel elle est séparée, assumait sa part des frais, la situation serait moins difficile. "Mais il n’a rien payé ces deux dernières années, reprend l’avocate. On a fait appel à un huissier et, depuis peu, il saisit 500 euros par mois. Enfin, quand il y parvient. Le mois dernier, ce n’était que 468 euros."

Le juge va réfléchir

Complication supplémentaire : l’état de santé de Barbara ne semble pas devoir s’améliorer. "Elle va rester sur la mutuelle", pense son avocate. "Combien de temps ?", s’inquiète le juge. "Je n’ai pas d’idée de la durée de l’incapacité de travail", répond l’avocate.

Le juge soupire. "Vos dépenses de 2500 euros par mois ne me semblent pas déraisonnables, vu votre situation familiale", lâche-t-il avec empathie. "Mais il faut que l’argent rentre. Moi, je n’ai pas de solution pour majorer vos revenus. Votre passif est là et vous devez trouver une solution pour gérer votre situation financière. Il faut quand même alimenter vos créanciers, sinon la procédure va encore durer des années. Et si vous voulez une remise de dettes pour raison médicale, il faut me fournir un certificat médical !"

L’avocate ne se laisse pas faire. "Avec 1 500 euros par mois, elle n’y arrive pas. Elle a besoin de plus. Elle devrait toucher des arriérés de créances alimentaires de 4000 euros, mais son ex n’assume pas. Elle envisage d’aller devant le tribunal de la famille pour les obtenir."

Le juge ne semble pas savoir ce qu’il doit penser de ce cas. "Je vais réfléchir à tout ça", conclut-il.