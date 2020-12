Le chef de la "brigade gourmet" est écarté ! Selon nos infos, les responsables de la zone ne sont vraiment pas contents de cette image déplorable donnée en plein confinement. Toujours selon nos infos, le chef de l'équipe en place ce jour-là, surnommée désormais la "brigade gourmet", vient d'être mis en non activité.



Il est donc écarté à ce stade, étant responsable de l'organisation du travail des policiers ce jour-là.

La zone de police Ouest précise également que des procès-verbaux seront dressés à l'encontre des participants à ce repas pour non respect des mesures Covid.

Une soirée festive autour d'un repas raclette, en pleine crise Covid. Le cliché circule depuis ce week-end sur les réseaux sociaux et provoque de nombreuses réactions. Et pour cause : le souper est organisé dans un commissariat de Molenbeek. Certains ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une fake news. Mais il est bien question ici d'une véritable soirée organisée fin de la semaine dernière, pour célébrer Noël entre collègues de garde. La zone de police Ouest a rapidement réagi , indiquant qu'une enquête interne était lancée.