Les vols à la tire sont toujours plus nombreux en Belgique, et plus d’un cas sur deux se déroule en Région bruxelloise. Au cours des cinq dernières années, le phénomène a augmenté de 61 % pour atteindre 16 855 faits, selon la Direction générale Sécurité&Prévention, qui donne plusieurs conseils à la population pour éviter de se faire avoir à l’approche des soldes.