Exceptionnel. Un avocat vient d’obtenir, à Bruxelles, l’acquittement d’un suspect que tout accusait : son ADN et les victimes. Les victimes avaient vu l’auteur à plusieurs reprises. Elles lui avaient parlé et elles l’avaient dévisagé. Et elles étaient formelles : c’était Achraf, sûr et certain à cent pour cent..

Les enquêteurs avaient montré la photo d’Achraf mêlée à celles de neuf suspects : dans le lot, les victimes avaient désigné celle d’Achraf.

À cela s’ajoutait l’ADN. Les auteurs avaient utilisé deux véhicules, et les experts avaient trouvé l’ADN d’Achraf dans les deux.

C’était l’ADN d’Achraf et c’était Achraf sur les photos. Et pourtant, son avocat, Olivier Martins, a tout renversé.

(...)