C’est l’histoire de David Paternolli, survenue sur son lieu de travail, une entreprise à Manage où il espérait un contrat à durée indéterminée : le CDI lui est passé sous le nez, simplement pour une question d’agrafeuse qui lui a été rendue non désinfectée.

Il est vrai, en période de Covid.

Un collègue a emprunté l’agrafeuse et la lui a restituée sans la laver au gel hydroalcoolique. Le ton est monté.

David, qui était sous CDD, devait signer le CDI trois mois plus tard. Cela n’a pas eu lieu. Et le CDD n’a pas été renouvelé. Puis, sa femme l’a quitté. Puis, il a attenté à ses jours. Il est en plein doute. Il n’a que 40 ans et craint pour l’avenir.