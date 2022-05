J’aurais pu finir en torche humaine, brûlée vive sur ma pelouse. Cette image me hante et j’ai eu peur pour ma vie."

Zakia est encore traumatisée par l’agression au cocktail Molotov dont elle a été victime le mercredi 11 mai dans la cité Abbaye de Colfontaine, en province de Hainaut.

" Je vis dans cette cité de logements sociaux depuis trois ans et depuis lors, j’ai affaire à un voisin très agité. La police est déjà intervenue à plusieurs reprises mais rien ne bouge. Le 11 mai dernier, la situation a totalement dégénéré et j’ai été victime d’un jet de cocktail Molotov en présence de mon fils. Les forces de l’ordre sont arrivées cinq minutes après. Il a immédiatement été arrêté et mis sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre" regrette-t-elle.