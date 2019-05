A la demande du parquet d'Anvers, la police a diffusé dimanche soir un avis de recherche pour obtenir l'identité d'un témoin important dans la disparition de Julie Van Espen (23) samedi soir à Anvers. La police fait circuler cinq photos d'un homme majeur en marche, une boisson à la main et portant un sac à dos. Les autorités demandent au témoin de se présenter aux enquêteurs ou d'autres services de police. Qui reconnait cet homme ou sait où il réside est aussi invité à prendre contact avec la police.

Le parquet d'Anvers a ouvert une enquête pour assassinat après la disparition de Julie Van Espen, habitant Schilde en province d'Anvers, qui est portée disparue depuis samedi soir. La jeune femme de 23 ans s'est rendue à Anvers à vélo, où elle avait rendez-vous avec des amies. Elle n'est cependant jamais arrivée à destination. Des objets pouvant appartenir à la jeune femme ont été découverts à Merksem, près du canal. Un périmètre a été délimité autour de l’endroit où les objets ont été trouvés, à Merksem sur la Carrettestraat. Les recherches de la police se concentrent dans ce périmètre.

Selon Het Laatste Nieuws, des traces de sang auraient été retrouvées sur les vêtements. Le panier en osier du vélo de la jeune femme aurait également été retrouvé, mais à un autre endroit.

Dimanche soir, la police et le parquet étaient sur place pour analyser les vêtements et le panier. "Espérons que ces objets fourniront plus de précisions sur la disparition", a déclaré le procureur général Lieselotte Claessens. "Comme il y a des indices qui laissent penser qu’il s’agit d’une disparition violente, un juge d’instruction a également été requis pour ouvrir une enquête pour assassinat."

De nombreux enquêteurs sont sur le dossier. L’assistance d’un hélicoptère de la police, de plongeurs et d’un sonar a également été requise.

Julie est mince, mesure 1,64 mètre et a de longs cheveux blonds. La dernière fois qu’elle a été aperçue, elle portait un manteau d’hiver kaki et des chaussures de sport gris foncé de la marque Adidas. Elle montait un vélo pour femme de couleur foncée de la marque Peugeot.

Très vite, les proches de la jeune femme se sont mobilisés. La sœur de Julie a publié un appel sur Facebook ce samedi. Il a été rapidement partagé plus de 100 000 fois. Un peu plus tard dans la journée, le petit ami de Julie a lui aussi publié un message sur les réseaux sociaux pour demander aux citoyens d’imprimer un avis de recherche pour le placarder dans les rues.