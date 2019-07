Stefan Lewus, 42 ans et trois complices ont comparu devant le tribunal correctionnel de Liège, où ils sont soupçonnés d’avoir participé à l’agression de Nathalie Maillet la directrice du circuit de Spa-Francorchamps et son époux, d’un couple d’entrepreneurs et d’avoir cambriolé la tante de la compagne de Stefan Lewus. L’intéressé a déjà écopé d’une lourde peine pour avoir participé à des braquages de fourgons à l’explosif.

Dans la nuit du 20 au 21 février 2018, des auteurs se sont rendus au domicile de la directrice du circuit de Spa-Francorchamps à Limerlé. Des individus armés et encagoulés les ont agressés chez eux.