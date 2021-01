Ces voitures équipées de caméras qui contrôlent le stationnement se trompent parfois et vous voilà verbalisé.

Elles sont de plus en plus nombreuses à sillonner les rues des grandes villes. Les scan-cars, ces véhicules équipés de caméras ANPR (reconnaissance de plaque d’immatriculation) permettent le contrôle à distance du stationnement réglementé. Même plus besoin d’un ticket sur votre pare-brise, la scan-car sait directement si vous avez payé ou non pour vous garer. Elle parvient ainsi à contrôler entre 1 000 et 1 200 véhicules par heure. " Les images sont alors envoyées à une centrale où des employés devant l’écran les valident ou pas. Quand il y a un doute, des patrouilleurs peuvent se rendre sur place pour vérification ", commente Pierre Vassart, porte-parole de parking.brussels, l’agence régionale bruxelloise du stationnement.

(...)