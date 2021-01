Après l’arrestation, la semaine dernière, de François Fornieri et les auditions du principal intéressé dans l’affaire Nethys, l’arrestation, samedi soir, de Stéphane Moreau n’a surpris personne. L’ancien homme fort du parti socialiste liégeois a été inculpé d’abus de biens sociaux, de détournement par personne exerçant une fonction publique, de faux et usage de faux ainsi que d’escroquerie. Bénédicte Bayer et Pol Heyse ont également été inculpés mais la première a été laissée en liberté sous conditions strictes. Pour l’heure, Stéphane Moreau, incarcéré à la prison de Lantin, nie l’illégalité des paiements dont il a été un des destinataires. Il en va de même pour Bénédicte Bayer et Pol Heyse.