L’ancien administrateur de Nethys, Stéphane Moreau est donc incarcéré à la prison de Lantin depuis dimanche matin. Peu importe son statut ou sa fortune, Stéphane Moreau est traité comme les autres détenus. Il est donc placé sous “régime normal”, comme on dit dans le jargon carcéral et non sous régime particulier, comme peuvent l’être notamment les terroristes ou les autres détenus qui exigent une surveillance accrue. Selon nos infos, Stéphane Moreau occupe par contre une cellule dans laquelle il dort seul. Il ne partage donc pas son espace avec un codétenu.

L’homme d’affaires liégeois a par contre été placé en quarantaine, comme tous les détenus qui entrent en prison en cette période de crise sanitaire. Une quarantaine qui prend fin sur base d'un test Covid à passer. En fonction des résultats de ce dernier, le médecin décide alors de revoir le régime adapté ou non. Un régime qui impose de ne pas assister au préau avec les autres détenus, à l’exception de ceux qui se trouvent également en quarantaine. L’accès aux soins de santé est par contre assuré avec respect des conditions sanitaires. Les contacts avec les agents se font avec masque et distance de sécurité.

Stéphane Moreau comparaîtra devant la chambre du conseil ce mercredi.