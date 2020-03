L’ancien animateur de RTL TVI se livre, après le report du procès pour cause de coronavirus.

Stéphane Pauwels a réagi à la décision de reporter le procès des home invasions qui devait débuter le 23 mars à Charleroi. Il regrette ce nouveau contretemps. "Cela fait dix-huit mois , poste l’ancien animateur vedette de RTL-TVI sur son mur Facebook , que j’attends justice et (de laver) mon honneur, et maintenant que je croyais pouvoir enfin avancer arrive ce virus qui oblige à tout reporter." La date pourrait être connue le 20 avril. Et Pauwels ne croit pas que ce sera avant septembre.

"On arrivera aux deux ans. Deux ans gâchés" à cause, et il insiste, "des erreurs d’enquête suite à un policier qui… (les points de suspension font état du comportement douteux d’un enquêteur important, NdlR) , de deux reports et d’un an de perdu (par les) lenteurs de justice."

(...)