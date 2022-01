Le délai a expiré et la condamnation est donc définitive. Le 22 décembre dernier, la cour d'assises d'Anvers a condamné Steve Bakelmans à la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol et l'assassinat de Julie Van Espen le 4 mai 2019. Il a également écopé d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines de 15 ans et d'une période de sûreté de 20 ans. Le jury et la cour n'ont retenu aucune circonstance atténuante.

L'homme avait agressé Julie Van Espen à Merksem le 4 mai 2019 alors qu'elle se rendait vers Anvers en vélo. Il l'avait battue, violée et étranglée avant de jeter le corps dans le canal Albert. Il a été arrêté le jour de la découverte du corps et a avoué sa responsabilité dans la mort de l'étudiante.