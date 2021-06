Les faits sont abjects, abominables. Et devraient déboucher sur des peines de prison pour au moins deux des cinq auteurs. Le 15 mai dernier, une jeune adolescente de 14 ans que nous appellerons Julie s’est fait violer par trois adolescents et deux adultes après un traquenard monté de toutes pièces par ce qu’elle considérait comme un ami. Le garçon lui avait donné rendez-vous près d’un cimetière de Gand. Sue place, quatre autres individus ont fait irruption avant de l’agresser et de la violer tout en filmant la scène.

Quelques jours plus tard, terriblement meurtrie, Julie a appris que les images de la scène se retrouvaient sur les réseaux sociaux. Un double traumatisme qui renvoyait la jeune femme dans l’horreur qu’elle avait vécue quelques jours plus tôt. Le 19 mai, Julie se donnait la mort. “Ces images ont été la goutte d’eau pour elle”, confie son père à nos confrères du Nieuwsblad. Effondré, il dit avoir eu connaissance du viol qu’une fois sa fille partie. “Une fille de 14 ans ne peut pas supporter cela. Elle a vu tout son monde s’écrouler. Si ces images n’avaient pas été publiées, ma fille serait sans doute toujours là.”

Interpellés, les trois mineurs d’âge ont été placés en institution. Ils ne devraient pas être jugés par une juridiction pour adultes. Les deux autres auteurs, majeurs, sont inculpés du chef de viol et attentat à la pudeur sur mineurs d’âge ainsi que pour prise et diffusion de photos pouvant mettre en danger l’intégrité personnelle. Avec la circonstance aggravante que leurs actes ont entraîné le décès de leur victime.

Contacté, Child Focus décrit un phénomène particulièrement grave mais trop souvent caché. “Les victimes ont souvent honte de ce qui leur arrive et beaucoup préfèrent ne pas en parler. Les statistiques (NDLR : 465 dossiers ouverts par Child Focus en 2020 pour exploitation sexuelle en ligne) ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Il y a malheureusement trop de cas qui ne sont pas connus car les victimes se taisent, par honte, par peur des conséquences ou par peur des représailles. C’est un chiffre noir. On ne sait pas quantifier exactement combien de cas il se passe chaque année mais on sait que, chaque jour à travers le monde, pas moins de 19 millions d’images d’abus sexuels sur des mineurs sont partagées sur Internet.”

Par le passé, la jeune Maëlle, une jeune ado de 14 ans originaire de Jumet, s’était donné la mort après que des photos intimes d’elle aient été diffusées sur Internet. “La plupart des victimes éprouvent un sentiment de culpabilité, de honte par rapport à ce qu’il s’est passé, précise Stéphan Smets. Mais il est important qu’elles sachent qu’elles ne sont en rien coupables, qu’elles sont victimes et ne doivent pas avoir honte. Ce sont les personnes qui commettent le viol ou partagent des images intimes qui sont les coupables.”

Selon Child Focus, ce n’est qu’après le décès de Glenn De Cooman, un adolescent de 15 ans qui s’était jeté sous un train après la diffusion de photos de lui, nu, sur Internet, qu’un lien direct a été établi devant la justice entre la diffusion d’images et le suicide. “L’an dernier, une étape importante a été franchie avec la loi sur le Revenge Porn, confie Stephan Smets. Elle punit désormais plus sévèrement (NDLR : Jusqu’à 15.000 € d’amende et 5 ans de prison) les personnes qui diffusent des photos de personnes nues sans leur consentement et oblige aussi les opérateurs à retrouver et retirer ces images de leurs différentes plateformes.”

Child Focus se dit particulièrement attentif à ce que les différents opérateurs obtempèrent. Et rappelle la nécessité d’installer un climat de confiance entre les parents et leurs enfants. “Il faut rappeler à l’enfant que la communication est possible. Mais il faut aussi que les parents s’intéressent à ce que font leurs enfants sur Internet, comme ils le feraient pour le foot ou les mouvements de jeunesses. Mais on peut comprendre aussi que les enfants n’aient pas envie de dire à leurs parents que des images d’eux nus sont diffusées sur Internet.”

Child Focus rappelle donc l’importante que chaque jeune ait “une personne de confiance, si possible adulte, pour s’épancher sur ces choses-là, sans qu’ils aient peur d’être jugés. Cela peut permettre à l’enfant d’évacuer ses idées noires et de faire cesser le partage de ces images, tout en interpellant plus rapidement les auteurs des faits.”