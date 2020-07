Tels que Christophe Jamois les imagine, ils étaient tenaillés par la peur et harassés de fatigue. "La guerre avait été déclarée le 3 août. Le 1er régiment d’infanterie coloniale avait quitté Cherbourg le 7. Le 21, les gars étaient à Meix-devant-Virton. Ils ont marché de nuit vers Neufchâteau." C’est ainsi que Christophe se les représente : "Des jeunes qui avaient dû tout laisser, leur fiancée, les parents, la ferme et les moissons, et qui n’avaient qu’une pâle idée de ce qui les attendait en Belgique."

Parmi ceux du 1er RIC, que l’on appelait les Marsouins, le soldat Alexis Blanchard : l’arrrière-grand-oncle maternel de Christophe Jamois.

(...)