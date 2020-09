Incapacité à prendre du poids et des centimètres, surdité, perte de la vue, migraines… : les médecins ne lui donnaient pas 6 ans à vivre. Ils ignorent ce qu’elle a.

Après trois mois de grossesse, la nuque d’Elisa est trop épaisse. Des examens doivent permettre d’en avoir le cœur net. Et le résultat fait froid dans le dos : " C’était du 50-50. Neuf maladies étaient évoquées. Mongole, trisomie 21, tuberculose, méningite… Dans ces cas, les médecins conseillaient d’avorter. Elle risquait aussi d’avoir de l’eau dans les poumons. Là, elle serait morte tout de suite " , se souvient la maman Christelle, de Florennes. "Dans le meilleur des cas, on annonçait un bec-de-lièvre ou une fente palatine. Alors oui, dans ces moments-là, on pense très fort à l’avortement. On sent que la vie risque d’être chamboulée alors qu’il y a déjà trois enfants derrière. Mais son état s’est stabilisé, nous l’avons gardée."