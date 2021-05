La chambre des mises en accusation de Bruxelles a autorisé la remise en liberté sans paiement de caution d’un certain Olivier L., 38 ans, de Braine-l’Alleud. Arrêté en 2019, Olivier L., défendu par l’avocat Hamid El Abouti, avait déjà obtenu l’an passé de sortir de prison mais il devait porter le bracelet électronique. Depuis la semaine passée, la surveillance électronique a cessé, et c’est étonnant car la justice a pris cette décision tout en estimant qu’il y a des raisons de craindre que l’intéressé qui est bien connu de la justice commette de nouveaux faits et cherche même à faire disparaître des preuves.

Nous avons parlé de cet Olivier L. en février 2013, quand les services de police belges le pensaient en fuite en Irak. C’était un dossier abject : le Brabançon utilisait des SDF pour commettre des arnaques. Il recherchait des malheureux, uniquement des titulaires d’une carte d’identité belge.