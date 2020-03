Toutes les candidatures féminines n’échoueraient finalement pas dans la corbeille à papier de Sven Mary. Le célèbre avocat qui avait pourtant déclaré dans une interview ne plus vouloir engager de femmes, suite à l’accusation de harcèlement de l’une de ses stagiaires, a par l’intermédiaire de son propre avocat, Me Hans Rieder, tenu à rectifier : "Ce n’est pas ce qu’il voulait dire", a expliqué Me Rieder. Cette déclaration fait suite à des dizaines de plaintes déposées depuis à l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

(...)