Notre compatriote, Dominique Lagauche, risquait jusqu’à 30 ans d’emprisonnement. Détenu depuis deux ans et demi à la maison d’arrêt de Nice, son procès s’était ouvert jeudi matin.

Comme la DH avait pu l’annoncer, les faits ont eu lieu le samedi 23 juin 2018 vers 19 heures sur les hauteurs du village de Roubion, près du col de la Couillole, dans le Parc National du Mercantour, à environ une heure et demi de route de Nice.

Alors que les moutons descendent des pâturages pour rejoindre leur enclos, une détonation retentissait dans le calme ambiant. Un homme tombait à terre, le ventre transpercé par sept projectiles.





La victime, Sébastien F., un berger originaire des Ardennes et qui mène une vie de nomade, venait de recevoir un coup de chevrotine en plein abdomen. Malgré ses graves blessures, il parvenait à se traîner jusqu’à son chalet et alertait les secours. Transporté dans un état critique en hélicoptère à l’hôpital Pasteur 2 de Nice, il survivait à ses blessures.

Interrogé sur son lit d’hôpital par le journal Nice Matin, le berger relatait : « Il s’est garé derrière mon 4x4, il avait une tête de mec pas content, il n’a pas dit un mot, je pensais qu’il allait me menacer, je n’ai pas pensé qu’il allait me tirer dessus. Je lui ai dit: « Fais pas ça, tu vas avoir des problèmes ». Le temps de lui dire cela et pan, il a tiré, depuis l'habitacle ».

L’auteur des faits, désigné par da victime comme "Doumé le Belge", était rapidement arrêté par les gendarmes. Il s’agit de Dominique Lagauche, un villageois de nationalité belge, d’ailleurs surnommé « le Belge », installé depuis fin 2010 à Roubion, village d’à peine 120 habitants où il avait repris un restaurant, "Les Écureuils". Âgé de 58 ans, Lagauche, handicapé, est un ancien champion de tir handisports.





Sept mois plus tôt, une altercation violente avait eu lieu entre Sébastien et lui pour une histoire banale et ridicule de cigarette. Le berger s’était allumé une cigarette dans l’établissement tenu par Lagauche, et le ton était monté. Les deux hommes en étaient venus aux mains et le Belge avait pris une solide raclée. Une voisine, interrogée par BFM TV, avait témoigné: « La tête du restaurateur avait doublé de volume. Le pauvre était dans un état pitoyable. Il avait pris cher ».

A l’issue des deux jours de procès, les jurés niçois ont condamné Dominique Lagauche à la peine de 13 ans de réclusion criminelle.

Natif de Namur, Lagauche vivait à Chastre (Brabant wallon) jusqu’au début des années 2010, quand il quittait la Belgique pour s’installer à Roubion où il ouvrait Les Écureuils, restaurant de cuisine traditionnelle, avec vue magnifique sur la vallée, aujourd’hui définitivement fermé. En Belgique, il n'est pas possible d'interjeter appel d'un arrêt de cour d'assises. La possibilité existe, en France.