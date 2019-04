C’est l’histoire d’une tentative de meurtre commise devant un salon de coiffure après une altercation entre plusieurs hommes qui se connaissent. Le ton monte, l’un prend une hache, l’autre sort une arme et un coup de feu atteint l’un des protagonistes. Tout ce petit monde fuit directement après la scène de tirs. Y compris la victime. Ce n’est que dans la soirée que certains se rendront au commissariat. Dont le porteur de la hache, l’outil en main.

Plusieurs dépositions ont été faites ce soir du 2 novembre 2014. Et deux frères, dont le porteur de hache, ont été placés sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre. Ils ont passé moins de quatre mois en détention préventive.

Quatre ans et demi plus tard, la justice vient de les acquitter. On retrouvait à la défense l’avocat Olivier Martins.

Le tribunal a notamment retenu un souci dans la rédaction des procès-verbaux réalisée par un enquêteur le soir des faits. Le tribunal a reconnu le caractère illisible de la plupart des P.-V. “ceux-ci ayant manifestement été rédigés par un enquêteur dont la maîtrise du français ne lui permet pas de retranscrire dans cette langue, des constatations et auditions. Le tribunal regrette, en outre, que cet enquêteur n’ait pas fait preuve du minimum d’objectivité que l’on est en droit d’attendre d’un verbalisant”.

Pour ce motif et d’autres, comme l’absence de preuves en suffisance, les deux frères ont donc été acquittés.

Le parquet a jusqu’au 8 mai prochain pour éventuellement faire appel de cette décision.