Qui se trouvait à la tête des attentats de Bruxelles ? Sans discussion, Oussama Atar. C’est définitivement clair depuis la décision prononcée mardi par la chambre du conseil de le renvoyer devant les assises en qualité d’accusé n° 1, avant les 9 autres. Mais là-bas en Syrie, Atar n’était pas seul. Page 62 de la décision prise mardi, un nom apparaît, celui de quelqu’un dont on a moins parlé et dont on parlera peu à l’avenir. Il a probablement été tué cinq mois après les attentats mais alors qu’Atar lui aussi probablement mort figure dans la liste des 10, Adnani n’apparaît pas. La décision lui consacre une page : c’est Adnani qui "donnait son accord ou pas".