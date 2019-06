Ce mardi, un drame s’est joué dans le centre de tri Bruxelles X de Neder-Over-Heembeek. Un facteur de Schaerbeek a mis fin à ses jours sur son lieu de travail.

Thomas N., 45 ans, papa de deux enfants, se trouvait à Bruxelles X pour un rendez-vous avec les services sociaux de Bpost. Après un entretien, il s’est jeté du toit du bâtiment. "Je peux confirmer l’information, mais je n’ai pas beaucoup de détails sur ce qu’il s’est passé", confie Marc De Mulder, président du SLFP-Poste.

Très vite, certains employés et Bpost ont réagi pour dénoncer certains problèmes au sein de l’entreprise. "Il se serait suicidé à cause de conditions de travail infernales. La direction essayerait d’étouffer l’affaire", indique une première personne qui revient aussi sur les conditions de travail au centre de tri de Neder-Over-Heembeek. "Le centre de tri est un réel four où il faut porter des colis entre 5 et 25 kg pendant 8 heures non-stop. Les conditions de travail sont abominables."

Des propos difficiles à vérifier mais qui ne sont pas les seuls à nous être parvenus. Rappelons que la victime ne travaillait pas au centre de tri de Neder, mais y était de passage ce mardi. "Il est évident que Bpost n’approuvera jamais des propos allant à leur encontre, lance un autre témoin. Cela étant, sachez qu’on travaille comme des esclaves, je suis moi-même en CDI à Bruxelles X et les conditions de travail sont déplorables que ce soit au niveau de la température en été ou de la charge de travail. On nous invite à parler de nos problèmes à nos chefs mais ceux-ci sont à la botte de la direction et rien ne change."

(...)