Le 4 septembre 2018, Tiffanie croule sous la douleur. Elle est alors dans son nouvel appartement. Après une année tétanisante de violences physiques et psychologiques (qu’elle décrira plus tard devant les autorités), elle est finalement parvenue à s’échapper de Beaumont (dans le Hainaut) et de son ancien compagnon, avec qui elle avait déjà des jumeaux. C’est enceinte de près de 8 mois (33 semaines) qu’elle vit sa fin de grossesse à l’abri.

Ce soir de septembre, elle se rend aux urgences. Son état est alarmiste, il faut pratiquer une césarienne. Avant l’opération, une absence de rythme cardiaque du fœtus est révélée. Après, il sera constaté que l’enfant est mort in utero. La maman lui donnera le prénom de Lounes.