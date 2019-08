Une actrice néerlandaise, apparue dans plusieurs séries aux Pays-Bas ces dernières années, passera devant le juge après avoir été interpellée plus tôt cet été au festival Tomorrowland, en possession d'une quantité importante de drogues.

La chambre du conseil d'Anvers a décidé lundi de renvoyer Imanuelle Grives devant le tribunal correctionnel et de la maintenir en détention préventive jusqu'à son procès.

Agée de 34 ans, elle avait été interpellée le 21 juillet sur le site de Tomorrowland à Boom, en province d'Anvers.

Elle avait été contrôlée à l'entrée, et on avait découvert sur elle un gramme de cannabis, 5 pilules d'ecstasy, 15 grammes de MDMA, 10 grammes de cocaïne et 2,3 grammes de kétamine. Une perquisition au logement temporaire qu'elle occupait avec deux autres femmes à Rumst avait permis de mettre la main sur encore 77 pilules d'ecstasy, 1,80 gramme de haschich, 11,20 grammes de cocaïne, 11,80 grammes d'amphétamines, 9,80 grammes de kétamine, 3,85 grammes de MDMA, 178,90 grammes de GHB et 1,20 gramme de cannabis.

Grives et les deux autres femmes sont poursuivies en tant que coauteurs d'un trafic de stupéfiants et de substances psychotropes en bande. On ne connait pas encore la date du procès.