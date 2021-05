Toujours aucune trace de Jürgen Conings, l’homme le plus recherché de Belgique. Après avoir fouillé vainement les 12 hectares du parc national des Hoge Kempen dans le Limbourg, les 400 hommes, policiers et militaires, ont quitté les lieux, sans aucune trace du fugitif. Dimanche soir, celui-ci était signalé à la gare du Nord à Bruxelles, provoquant l’interruption du trafic ferroviaire durant plus d’une heure et demie mais c’était une fausse alerte.

Recherché maintenant au niveau international, le militaire radicalisé n’a donné aucun signe de vie malgré des appels de ses proches à se rendre ou du procureur fédéral Frédéric Van Leeuw qui lui demandait ce dimanche de contacter une personne de confiance. Le procureur fédéral demandait également à la population de rester sereine. "Les recherches nous ont beaucoup occupés ces derniers jours. L’armée et les services de sécurité sont mobilisés pour assurer la sécurité de chacun, et donc également de Jürgen Conings", le militaire d’extrême droite toujours en fuite, a ajouté le procureur fédéral.

Ce lundi, la porte-parole du parquet fédéral Wenke Roggen expliquait que "toutes les pistes restent ouvertes et envisagées". Selon elle, la police reçoit chaque jour des dizaines d’informations, qu’elle prend très au sérieux. Le parquet démentait par ailleurs certaines fausses informations apparues sur les réseaux sociaux. "Des rumeurs affirment que les armes découvertes dans le véhicule de Jürgen Conings étaient factices. Ces affirmations sont fausses", a précisé la porte-parole. "La voiture contenait bien des armes légères antichars. Et je répète qu’en Belgique, il n’y a pas de ‘permis de tuer’. La police interviendra de manière adéquate et réagira en cas de légitime défense", a-t-elle ajouté.

Soutiens

Le militaire bénéficie de quelques soutiens. Ce lundi, une nouvelle marche de soutien, la troisième, réunissait une centaine de participants à Maasmechelen. Sur les réseaux sociaux, l’extrême droite s’en donne à cœur joie et se gausse de l’insuccès des recherches. À Ath, une conseillère du CPAS a partagé sur son compte une photo du militaire d’extrême droite en cavale suscitant visiblement son admiration. De quoi provoquer la fureur du bourgmestre local.

Onze militaires écartés des armes

Par ailleurs, après ces événements, onze militaires suivis par les services de renseignement en raison de leurs opinions radicales et de leurs accointances avec l’extrême droite ont été écartés des dépôts d’armes et n’ont plus accès à des lieux et des informations sensibles, a indiqué dimanche la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, sur le plateau de C’est pas tous les jours dimanche (RTL-TVi). La ministre a demandé au chef de la Défense, Michel Hofman, de prendre des mesures immédiates à l’encontre des militaires qui sont suivis par le Service général du renseignement et de la sécurité. L’amiral a confirmé à la ministre que ces mesures avaient été prises. Ce dernier a par ailleurs envoyé un courrier à l’ensemble du personnel de l’armée spécifiant que "les comportements extrémistes n’ont pas et n’auront jamais leur place au sein de la Défense".

