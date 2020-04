Le Conseil d’État est saisi de deux requêtes en annulation : l’arrêté "masques en pharmacie" et l’arrêté interdisant la vente des autotests Covid-19.

Le 23 mars, la ministre de l’Économie Nathalie Muylle a pris un arrêté ministériel autorisant aux seules pharmacies la vente de masques FFP2 et FFP3 et autres produits de protection individuelle en lien avec la pandémie de Covid-19. Le 17 mars, un arrêté royal interdisait la mise à disposition, la mise en service et l’utilisation des tests rapides de détection du Covid-19. Selon nos informations, le Conseil d’État est saisi de requêtes en annulation visant les deux textes.

(...)