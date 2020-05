Le port du masque deviendra obligatoire dans les transports en commun dès ce lundi. Sur la voie publique, il reste à ce stade, fortement recommandé. S’il est un fait certain que ce support va largement contribuer à la diminution de la transmission du Covid19, il implique aussi des contraintes au niveau de la reconnaissance des visages des citoyens. Ajoutez à cela une paire de lunettes de soleil et un couvre-chef et il devient difficile d’identifier une personne. De quoi compliquer le travail de la police estime le secrétaire national du syndicat SNPS, Thierry Belin.